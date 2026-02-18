Impulsem Lleida avisa d'una Catalunya a «dues velocitats» i denuncia el centralisme del Govern

Impulsem Lleida i Impulsem El Penedès han alçat la veu contra el que consideren un “centralisme” excessiu per part del Govern, denunciant un greuge estructural que, segons asseguren, afecta de manera directa les persones que viuen fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. Les dues formacions alerten que el país avança a “dues velocitats” i que aquesta desigualtat territorial es fa cada vegada més evident en la gestió d’infraestructures, serveis i recursos públics.
Per escenificar aquesta situació, representants d’ambdues plataformes s’han desplaçat fins a la Panadella, al municipi de Montmaneu (Anoia), molt a prop del tram de l’A-2 on, divendres passat, una vintena de vehicles van punxar roda a causa del deteriorament de la via. Consideren que aquest episodi, juntament amb les restriccions generalitzades per la ventada de la setmana passada o les incidències recurrents a Rodalies, són exemples clars d’un model territorial desequilibrat.
El president d’Impulsem El Penedès i alcalde de Cunit, Jaume Casañas, ha afirmat que “la Panadella a l’A-2, Rodalies o el temporal de vent són símptomes que Catalunya no pot continuar dividida en dues realitats”. Segons Casañas, setze anys després de l’aprovació de les lleis de vegueries i de l’àrea metropolitana, l’únic territori que disposa d’autonomia efectiva, pressupost propi i una governança consolidada és l’àrea metropolitana de Barcelona. “La resta del país estem nus, sense eines reals per gestionar el nostre territori”, ha lamentat.
En aquesta línia, el secretari general d’Impulsem Lleida, Manel Solé, ha anunciat la convocatòria d’una reunió amb alcaldes de fora de l’àrea metropolitana amb l’objectiu de debatre la situació que qualifiquen de “menysteniment” i buscar solucions compartides. Tot i que encara no s’ha concretat ni la data ni el lloc de la trobada, la voluntat és celebrar-la en un punt cèntric de Catalunya per facilitar la màxima participació de representants municipals.