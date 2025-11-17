JARC demana un «sí» ferm a la modernització del canal d’Urgell i exigeix més suport públic

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) fa una crida directa als regants del canal d’Urgell perquè votin afirmativament el proper 21 de desembre a favor de la modernització de la infraestructura. El sindicat alerta que ajornar la decisió “és perdre un temps que el sector no té”. Unió de Pagesos (UP) va demanar fa uns dies retardar aquesta votació per falta d’informació, entre d’altres motius. JARC adverteix que la modernització és imprescindible davant el futur de sequeres cada vegada més freqüents i reclama al Govern “mesures immediates de suport” per garantir la liquiditat dels productors. Esmeralda Rourera, presidenta de JARC a Lleida, afirma que “modernitzar és urgent i necessitem totes les eines”.
Des de JARC es remarca que el reg modernitzat és clau per assegurar produccions estables i donar valor a unes terres que, en secà, ofereixen sovint rendiments baixos i insuficients per mantenir explotacions viables. Rourera, ha apuntat que cal gestionar l’aigua amb “intel·ligència i eficiència si es vol un territori viu i amb futur”. Per aquest motiu, apunta que el “sí” és “imprescindible el 21 de desembre”.
L’organització considera que la modernització no només millora la productivitat, sinó que permet afrontar amb garanties un context climàtic cada cop més advers. L’entitat diu entendre perfectament la preocupació dels regants pel cost de les inversions i insisteix que la responsabilitat de facilitar-les és de les administracions. Per aquest motiu, JARC ha intensificat la pressió al Govern perquè activi solucions de finançament i ajuts directes.
Entre les mesures que s’estan treballant, JARC destaca les línies de l’ICF Agroclima, així com nous ajuts per a la modernització que s’han d’acabar de definir i posar en marxa “urgentment”. Per Rourera, la modernització és “més fàcil” si ningú queda enrere i aposta perquè el Govern garanteixi que tothom hi pugui accedir per incrementar el valor productiu del territori.