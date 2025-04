Justícia inverteix tres milions en la modernització del centre de menors El Segre de Lleida

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha destinat tres milions d’euros a un pla de renovació integral del centre educatiu El Segre, situat a la Partida de Rufea, als afores de Lleida. El projecte s’executa entre 2024 i 2026 i contempla actuacions per ampliar i modernitzar les instal·lacions, millorar-ne l’eficiència energètica i facilitar la connexió digital dels interns.

Entre les obres ja fetes el 2024 destaca l’ampliació de l’edifici administratiu per crear nous espais per a comunicacions familiars i amb advocats, així com per a l’equip professional del centre. També s’han eliminat barreres arquitectòniques i s’han renovat sistemes elèctrics, de climatització, de seguretat i elements com la cuina, finestres o tanques perimetrals.

Durant aquest 2025, es completa el projecte Viu en digital!, que incorpora terminals per a videoconferències i ordinadors per a l’ús dels joves. També s’actua en la climatització d’una unitat educativa i en la millora del pati esportiu, on s’instal·laran proteccions solars.

El 2026 s’iniciaran les obres d’un nou edifici destinat a concentrar els tallers formatius i un magatzem, substituint els mòduls prefabricats actuals. Paral·lelament, es preveu implementar una instal·lació aerotèrmica que substituirà les calderes actuals, i s’adequarà tota la instal·lació elèctrica de baixa tensió amb un augment de potència per millorar-ne l’eficiència.

El centre El Segre acull actualment 30 joves que compleixen mesures judicials, ja sigui en règim tancat o semiobert. L’equipament compta amb tres unitats residencials i tallers d’oficis com jardineria, cuina o lampisteria, orientats a la formació i reinserció.

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha visitat el centre aquest dimecres i s’ha reunit amb l’equip directiu. També ha passat per la Diputació de Lleida, on ha mantingut una trobada amb el president, Joan Talarn, i amb representants de l’entitat d’inserció Troballes.