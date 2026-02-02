La Botifarra fa taula grossa a Lleida

Lleida ha estat aquest diumenge el punt de trobada de 65 parelles arribades de diferents punts de les comarques de Lleida i Tarragona amb motiu de la primera edició del Campionat de Botifarra de les Terres de Ponent. La iniciativa neix amb la voluntat de reivindicar els jocs tradicionals catalans, fomentar la convivència entre generacions i situar la capital del Segrià dins el calendari de competicions d’aquest joc tan arrelat al territori.
Segons ha explicat Miquel Ballesté, president de l’Associació de Jocs Tradicionals de Catalunya, la botifarra té una llarga tradició a Ponent, però fins ara no comptava amb un campionat propi a la ciutat de Lleida. “Era una mancança que volíem cobrir”, ha assenyalat, tot destacant que l’objectiu no és només competitiu, sinó també social i cultural. Per aquest motiu, el torneig ha incorporat un espai específic per a jugadors novells, pensat per facilitar l’aprenentatge i animar noves incorporacions.
La competició ha reunit participants de la plana de Lleida i d’altres punts com Cambrils i Reus. Entre ells, Manel Rivas, veí de Menàrguens, que explica que juga a la botifarra des de jove amb els veïns del poble i que sempre que pot s’inscriu a campionats. Rivas destaca la vitalitat del joc i trenca el tòpic que només hi juguin persones grans. “Hi ha molta gent jove i és un joc que cal continuar potenciant”, assegura.
També hi ha presència femenina creixent, tal com apunta Anna Maria Panadés, del Club de Botifarra d’Alguaire. Jubilada i molt aficionada, Panadés defensa la botifarra com una activitat beneficiosa per a la gent gran, tant a nivell social com mental, i celebra que cada vegada siguin més les dones que s’animen a competir.
Paral·lelament al torneig principal, s’han organitzat tallers per a aprenents, conduïts per professors amb experiència. És el cas de l’Anna Oliver, veïna de Lleida, que es va inscriure en aquesta modalitat amb la seva parella de joc per agafar rodatge. “Feia anys que no hi jugàvem i sabíem que hi hauria gent molt experta”, explica, convençuda que aquesta primera presa de contacte els animarà a participar plenament en la pròxima edició.
El campionat es disputa amb un sistema de cinc rondes, en què totes les parelles juguen el mateix nombre de partides i la classificació es decideix per punts acumulats, temps o mans jugades. L’organització preveu obsequiar tots els participants i lliurar trofeus i premis a les 30 primeres parelles classificades, tancant una jornada que aspira a tenir continuïtat en el futur.