La Diputació aprovarà un pressupost de 223,7 milions per al 2026, un 28% més que enguany

La Diputació de Lleida ha presentat un pressupost per al 2026 de 223,7 milions d’euros, un 28% més que l’any anterior. L’augment prové principalment de 33 milions de la Participació en els Ingressos de l’Estat i de 25 milions que, per primer cop, s’avançaran als ajuntaments per al pagament de tributs. El ple per aprovar els comptes se celebrarà el 18 de desembre i el president Joan Talarn confia obtenir un ampli consens amb l’oposició.
Suport al món local i emergències
Els comptes inclouen una nova línia d’ajuts de 2 milions per fer front a catàstrofes climàtiques i un conveni amb Interior de 1,73 milions per desplegar els plans de protecció civil municipals. També es crea un pla de 15 milions per modernitzar la xarxa d’aigua, substituir cobertes d’amiant i millorar equipaments esportius.
Serveis municipals i economia local
Per reforçar els ajuntaments, la Diputació disposarà de quatre noves places de tècnics superiors en àmbits econòmic i jurídic. En l’àmbit econòmic, s’impulsa la marca “Gust de Lleida” amb 444.000 euros i la creació de agrobotigues amb 500.000. També es destinen 3,5 milions a habitatge públic i 650.000 euros a programes contra el despoblament rural.
Inversions en infraestructures i tecnologia
La inversió en carreteres es quadruplicarà fins als 7,8 milions, destacant el tram Bellaguarda–els Torms. Paral·lelament, el desplegament de fibra òptica a la Segarra rebrà 3,5 milions. En matèria digital, hi haurà 750.000 euros per a ciberseguretat i 450.000 per a formació en intel·ligència artificial.
Cultura, esport i patrimoni
El pressupost preveu 4 milions per a l’INEFC Pirineus, 2 milions per al Mundial de Piragüisme i 900.000 euros per a nous projectes culturals de l’IEI. El Patronat de Turisme augmenta fins als 6 MEUR (+14%). A proposta de Junts, s’invertiran 280.000 euros per dignificar l’espai de les Homilies d’Organyà, símbol de naixement de la llengua catalana.