La lleidatana Rodi recompra la participació de Michelin després de 15 anys de col·laboració

Rodi Motor Services ha formalitzat la recompra de la participació que el grup Michelin mantenia en el seu accionariat des de 2011, culminant així una etapa de col·laboració estratègica que ambdues firmes consideren “clau” per al seu creixement, consolidació i enfortiment del projecte empresarial. En un comunicat de la marca lleidatana, s’assegura que l’operació firmada recentment s’ha fet de forma “ordenada, consensuada i en un clima de plena sintonia entre les dues organitzacions”. Rodi compta amb més de 180 centres, una xarxa de 370 vehicles d’assistència, més de 2.000 professionals i dona servei a més de 700.000 clients a l’any a Espanya, Andorra i Portugal.
Després de l’acord, la propietat de Rodi recupera el 100% del capital de la companyia. Durant els darrers 15 anys, Rodi ha experimentat una evolució constant, amb ampliació de la seva xarxa de centres, diversificant línies de negoci, professionalitzant processos i consolidant un model de creixement basat en la integració eficient d’equips i sistemes.
Des de la direcció de Rodi destaquen que l’operació suposa un “pas natural” dins de l’evolució del grup, que afronta una nova etapa on pretenen desenvolupar el seu pla de creixement. En aquest context, apunten que l’existència d’una xarxa pròpia de tallers per part de Michelin podria entrar en conflicte amb l’estratègia d’expansió de Rodi.
Tot i la sortida de Michelin de l’accionariat, les dues companyies subratllen que la relació professional es manté en “termes positius” i que continuaran col·laborant en diversos projectes en un futur, mantenint els vincles accionarials dels darrers anys.