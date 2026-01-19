La pluja marca el final de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques

La 29a edició de la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques va tancar ahir les seves portes amb sensacions desiguals entre els expositors. Tot i que alguns productors van fer un balanç positiu de les vendes, molts altres van coincidir que la pluja de dissabte va reduir notablement l’afluència de públic i, en conseqüència, les compres.
Diversos productors van destacar que, si bé el certamen va mantenir un bon ritme de visitants divendres i diumenge, la jornada de dissabte —tradicionalment la més concorreguda— va quedar afectada per la meteorologia. El president de la cooperativa de Juncosa, Albert Guiu, va reconèixer que “no s’havia venut tant com altres anys”, un sentiment compartit per Josep Maria Vilà, del Molí d’Oli Vilà del Cogul, que tot i així va voler destacar “la part positiva de la pluja pel camp i les oliveres”.
En canvi, altres participants van tancar l’edició amb satisfacció. Martín González, productor d’Oli Cometes de Cervià de les Garrigues, va apuntar que “enguany potser havia vingut menys gent, però la que va venir va comprar més”, mentre que Joan Puig, de la Fundació Terra i Ànima, va afirmar que el seu oli empordanès “poc conegut fins ara” havia tingut una molt bona acollida. En qualsevol cas, la majoria d’expositors van coincidir a remarcar la importància de ser presents al certamen per promocionar el producte i “fer comarca”. La garrafa de cinc litres va continuar essent el format més demandat pels visitants.
Més públic de fora de la demarcació
Malgrat la incidència de la pluja, la fira va consolidar l’arribada de visitants procedents de les comarques de Barcelona i Girona. L’alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, va valorar positivament aquest creixement i va destacar iniciatives com “La Carretera de l’Oli”, una experiència que combina gastronomia, patrimoni i paisatge per atraure un públic nou i divers.
Durant el sopar dels expositors, dissabte a la nit, es van lliurar els guardons al millor disseny d’estand i al millor producte. El primer va recaure en la Cooperativa Arbequina d’Arbeca, i el segon en Raig d’Arbeca pel seu oli Koroneiki. El premi del públic al millor oli es va donar a conèixer diumenge al vespre, com a cloenda del certamen.
Tres dies de divulgació i cultura oleícola
La fira, que va combinar activitats professionals, divulgatives i lúdiques, va oferir col·loquis entre petits i grans productors sobre qualitat i sostenibilitat del sector. També s’hi va celebrar un debat entre les cinc DOP catalanes per analitzar els reptes i les oportunitats del futur.
A més, l’Oleoteca, inaugurada l’any anterior, va acollir més d’onze hores de tallers de tast guiats. Les sessions van permetre als participants aprofundir en la cultura de l’oli i desmentir creences populars, reforçant així l’objectiu del certamen: “retornar la cultura de l’oli a la gent”.