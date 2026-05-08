L'agenda del cap de setmana a Ponent: 9 i 10 de maig

Escape Camp torna a Borges amb un gran joc d’orientació a Mas de Colom
La finca de Mas de Colom – Casa Borges acollirà una nova edició de l’Escape Camp, una activitat familiar que combina orientació, enigmes i descoberta de l’entorn. Els participants hauran de recórrer la finca amb un mapa per localitzar més d’una vintena de fites i resoldre diferents proves. L’activitat, recomanada a partir dels 6 anys, es podrà fer en equips d’entre quatre i sis persones i tindrà una durada aproximada de 80 minuts. Hi haurà dues sessions, a les 11 del matí i a les 16.30 de la tarda. L’equip guanyador rebrà un lot de productes Borges valorat en 40 euros.
Vi, gastronomia i música al Primavera i Vi d’Artesa de Segre
Artesa de Segre celebrarà una nova edició de Primavera i Vi, una proposta que combina enoturisme, gastronomia i música en directe per promocionar els productes i cellers del territori. La jornada inclourà activitats com la Ruta dels Trulls, la Vinya i el Vi, un tast en femení conduït per Caram Caram i diversos espais musicals amb la Xaranga Tocabemolls, el grup La Trinxera i Dj Lau. La programació es completarà amb showcookings, tasts guiats i un sopar gastronòmic elaborat amb productes de proximitat. La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Àger acull la quarta edició del Festival d’Acordions
El municipi d’Àger celebrarà aquest cap de setmana la quarta edició del Festival d’Acordions, una jornada dedicada a la música folk i a la tradició popular. El músic francès Rémi Geffroy serà un dels protagonistes d’un programa que inclou un taller d’acordió diatònic de nivell mitjà i un concert amb ball folk obert al públic. L’activitat vol convertir-se en un punt de trobada per als amants de l’acordió i la música tradicional. Per participar en el taller cal fer reserva prèvia. El festival està impulsat per l’Ajuntament d’Àger.
La Fira dels Somnis torna a Balaguer amb una nova jornada solidària
Balaguer acollirà la desena edició de la Fira dels Somnis, una iniciativa solidària que mobilitza la ciutadania en la lluita contra el càncer infantil. El projecte impulsa activitats durant tot l’any amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació i sensibilitzar sobre la malaltia. La jornada central combinarà propostes lúdiques, festives i participatives amb una gran implicació del teixit associatiu i social de la ciutat. Amb el pas dels anys, la Fira dels Somnis s’ha consolidat com una de les cites solidàries més multitudinàries de les terres de Lleida.