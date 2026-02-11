L'Animac reflexionarà sobre el canvis al cinema d'animació i al món

L’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, celebrarà la seva 30a edició del 19 al 22 de febrer a Lleida amb un total de 230 films programats, 12 dels quals seran estrenes mundials. Sota el lema "Things Change", el certamen proposa reflexionar sobre els canvis tecnològics, socials i polítics actuals, una idea que travessa bona part de les obres seleccionades. Enguany s’han rebut 759 produccions de 85 països, fet que consolida el caràcter internacional de la mostra.
Entre les temàtiques destacades hi ha la preocupació pels conflictes armats, els totalitarismes, la identitat i la memòria, així com la maternitat des de mirades diverses. A més de les projeccions, el programa inclou tallers, exposicions i conferències, com la del productor Ron Dyens, responsable de l’oscaritzada Flow.
L’Animac 2026 distingirà amb el Premi Honorífic Nora Twomey, cofundadora de Cartoon Saloon; amb l’Animation Master, Andreas Hykade; i amb el Premi Trajectòria, Montxo Algora. La inauguració anirà a càrrec de la performance audiovisual Locus, creada per Hamill Indústries, que també presentarà una instal·lació al Museu Morera.
La Mostra manté també el seu compromís educatiu amb sessions escolars del 16 al 20 de febrer, amb la participació prevista de més d’11.000 alumnes de diversos nivells i centres del territori.