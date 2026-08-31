L’Aquelarre de Cervera crema la nit amb Felip V com a protagonista

Més de 40.000 persones han participat en la 49a edició de l’Aquelarre de Cervera, una de les grans cites festives de la capital de la Segarra, que enguany ha coincidit amb la commemoració del Mil·lenari de la ciutat.
L’espectacle central, celebrat a Cal Racó, ha girat al voltant de la figura de Felip V i la seva deriva cap a la bogeria. La posada en escena ha recreat el deteriorament del monarca a causa del poder i la tirania, fins a convertir-lo simbòlicament en el Mascle Cabró. La presència de Lilit ha completat un muntatge carregat de foc, música, esoterisme i grans estructures visuals, que ha culminat amb la tradicional Escorreguda.
La celebració havia començat a la plaça de la Universitat amb l’Encesa i una recreació d’episodis vinculats a la Guerra de Successió i els Decrets de Nova Planta. Després, el correfoc pels carrers de Cervera ha conduït el públic fins a Cal Racó, on els Diables de Cervera han obert l’espectacle amb el Ball de la Polla.
Durant la nit s’han cremat aproximadament 450 quilos de pólvora, en una edició que ha tornat a convertir els carrers de Cervera en un gran escenari de foc i tradició.
Canvi al capdavant de l’Aquelarre
Aquesta ha estat l’última edició dirigida per Pol Bosch i Gemma Oriol, de la companyia Alea Teatre, que han estat al capdavant de la direcció artística des del 2024. Tots dos han fet un balanç positiu de la seva etapa i han deixat oberta la porta a continuar vinculats a la festa.
L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha celebrat l’èxit de l’edició i ha destacat les millores introduïdes en la distribució dels espais. L’Ajuntament confia que l’Aquelarre torni a superar el rècord de visitants de l’any passat i consolidi Cervera com un dels grans referents de la cultura festiva catalana.