L'atenció primària atén el 76% de les 114.000 urgències a la regió sanitària de Lleida durant l'hivern

El pla d'hivern 2025-2026 ha finalitzat a la regió sanitària de Lleida amb 113.678 urgències ateses entre l'1 de desembre i el 28 de febrer. Durant aquest període, una mitjana de 1.263 persones han requerit cada dia una visita urgent a les comarques de Ponent, ja fos al servei d'Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova, als CUAP de Lleida i Mollerussa, o als diferents CAP que ofereixen atenció continuada fora del seu horari habitual. Segons informa el Departament de Salut, del total de visites, un 76% (86.352) ha tingut lloc a l'atenció primària, que és on es resolen les demandes d'urgència de mitjana o baixa intensitat. D'aquestes, 25.412 s'han atès al CUAP de Lleida, 14.945 al CUAP de Mollerussa i 45.995 als punts d'atenció continuada.
Pel que fa a les urgències ateses a l'hospital lleidatà de referència, han estat 27.326 i un 15,5% han acabat requerint un ingrés hospitalari.
Segons Salut, aquestes xifres són similars a les de l'any passat, a excepció del CUAP Mollerussa, que encara no estava operatiu completament i ha evitat trasllats i desplaçaments fins a Lleida.
Durant els mesos de més impacte a l'atenció primària s'ha reforçat la plantilla d'infermeria dels dos CUAP, així com l'atenció pediàtrica al CUAP de Lleida en caps de setmana i festius.
En l'àmbit hospitalari s'han posat en marxa unitats de curta estada tant a l'Arnau de Vilanova com a l'Hospital Universitari Santa Maria, que han permès ingressar-hi pacients en observació que no necessitaven ingressar a planta.
Oriol Yuguero, director clínic territorial d'Urgències, ha explicat que han detectat "un augment de la complexitat que hem atès a Urgències i hem millorat els fluxos de pacients entre nosaltres i el CUAP Lleida".
Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha incrementat els recursos durant els horaris de més activitat. A més, el 061 Salut Respon ha atès 14.723 consultes, que segons les necessitats s'han adreçat al recurs de salut més adient.
La grip ha estat, un hivern més, el virus respiratori predominant, amb una activitat que s'ha avançat en el temps respecte d'altres temporades i que ha arribat al seu pic màxim a mitjans de desembre, amb una taxa d'incidència de 564 casos per 100.000 habitants.