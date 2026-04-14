Les Borges Blanques commemora la proclamació de la República Catalana amb una recreació històrica

Les Borges Blanques ha celebrat una recreació de la proclamació de la República Catalana coincidint amb el 95è aniversari d’aquesta efemèride i el 15è aniversari de l’Espai Macià, equipament dedicat al president Francesc Macià.
L’acte, dut a terme davant de l’antic ajuntament, ha inclòs la lectura de l’acta del ple municipal del 14 d’abril de 1931, un moment clau que es va viure amb gran tensió. Segons es va destacar, el dirigent local Pere Mias va irrompre al consistori per proclamar la República Catalana, en un context de ruptura política. La recreació s’ha completat amb una imatge a mida real dels protagonistes des del balcó consistorial, evocant també la proclamació feta per Macià a Barcelona.
L’Espai Macià, inaugurat el 2011, s’ha consolidat com un espai de referència en la difusió de la memòria històrica. Durant el darrer any ha registrat més d’un miler de visitants i ha acollit exposicions, conferències, presentacions de llibres i activitats educatives.També ha participat en iniciatives com les Jornades Europees de Patrimoni i ha organitzat les Jornades Memòria i República conjuntament amb altres entitats del territori.
Entre les actuacions més destacades hi ha la restauració d’un cobrellit que va pertànyer a Francesc Macià, una peça tèxtil d’alt valor històric que ha estat recuperada per a la seva conservació i difusió. A més, el centre ha presentat el seu Pla Estratègic 2025-2030, que estableix línies de treball com la renovació museogràfica, el reforç educatiu i la connexió amb nous públics.
L’Espai Macià és l’únic centre dedicat a la figura del president Macià a tot l’Estat i forma part de la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya. Gestionat per l’Ajuntament de les Borges Blanques, continua consolidant-se com un punt clau per preservar i difondre la història contemporània del país.