Les Garrigues impulsa una ruta turística per les «catedrals de l'oli» i altres edificis modernistes

El Consell Comarcal de les Garrigues ha posat en marxa aquest estiu una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni modernista de la comarca i, alhora, diversificar l'oferta turística tot reforçant l'atractiu cultural del territori.
La Ruta del Modernisme a les Garrigues proposa als visitants un recorregut lliure per diversos edificis de caràcter agrícola, educatiu o municipal, construïts a principis del segle XX, per arquitectes de reconegut prestigi com Cèsar Martinell i Brunet, Francesc de Paula Morera i Gatell o Francesc Porqueras Banyeres. L'Ajuntament de Cervià de les Garrigues és un dels edificis més imponents d'aquesta ruta que també acosta el visitant a les cooperatives d'oli que han erigit la comarca en un referent del sector.
La ruta remarca la importància d'uns edificis construïts en un moment d'esplendor de la comarca i que avui en dia encara conserven elements propis del modernisme, com ara l'ús del maó vist, les formes corbes, els arcs parabòlics, els detalls ceràmics, la serralleria o la integració amb l'entorn rural.
"Volíem posar en valor aquests edificis que tenim escampats en diversos municipis de la comarca, que sabíem que existien, però que ningú li havia donat el punt d'atenció que han de tenir", explica el tècnic de cultura del Consell Comarcal de les Garrigues, Isidre Pinyol.
Tal com s'ha fet amb els cellers de vi a les comarques tarragonines i ebrenques, a les Garrigues també volen donar a conèixer les "catedrals de l'oli" que mantenen alguns municipis i que, a més de funcionar com a agrobotigues, en alguns casos també inclouen un museu o punts d'atenció turística.
Destaca l'obra de l'arquitecte Cèsar Martinell, que va construir a la comarca la Cooperativa l'Arbequina d'Arbeca, la de l'Albi i la del Soleràs. Són uns edificis "molt modestos, però modernistes i construïts per aquest deixeble de Gaudí", destaca Pinyol. A més, la ruta també inclou la Cooperativa de Sant Antoni Abad de la Granadella, obra de l'arquitecte lleidatà Joaquim Porqueras Banyeras l'any 1920.
L'itinerari modernista també proposa una visita al monumental edifici que acull l'Ajuntament de Cervià de les Garrigues. L'immoble va ser construït entre 1912 i 1913 i és obra de l'arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell. La Casa de la Vila d'Arbeca, les escoles dels Torms i Cal Blanco de Vinaixa són altres punts inclosos a la ruta.
A més, la comarca també compta amb diverses cases particulars d'estil modernista en municipis com les Borges Blanques, Fulleda, Granyena de les Garrigues i Juneda que per ara no s'han inclòs en l'itinerari en tractar-se de construccions privades. Amb tot, el Consell Comarcal no descarta poder ampliar la ruta en el futur.
La proposta s'ha plasmat en un fullet que inclou informació detallada de cada punt d'interès i està pensada perquè els interessats la facin per lliure. Pinyol destaca que la comarca rep cada cop més visitants, com demostra el fet que "en pocs anys hem passat de tenir deu cases rurals a més de 50, i d'un espai d'autocaravanes a una desena", assegura.