Les granges de Ponent afectades pel la grip aviària recuperen la llibertat de moviments

Les granges avícoles de la zona de l’Urgell i el Pla d’Urgell que han estat afectades dins del radi dels dos focus de grip aviària detectats al desembre i al gener han recuperat aquest dimecres la llibertat de moviments una vegada han passat els 30 dies fixats pel protocol. Hi havia una cinquantena de granges afectades per les mesures del brot entre els 3 i els 10 quilòmetres fixats des de les dos explotacions on s’hi van detectar casos, a Bellpuig i Castellnou de Seana. Jordi Armengol, del sector de l'aviram d'Unió de Pagesos, ha insistit en la necessitat de vetllar per les mesures de bioseguretat perquè l’alerta continua vigent i ha recordat que les aus de corral han de seguir confinades.
Armengol ha explicat que el que comporta que s’aixequin les mesures pel brot és que ja no hi hagi restriccions de moviment, ni del bestiar, ni de la gallinassa, que són els excrements de les aus que s’han de retirar periòdicament de les granges. Això estava limitat a la cinquantena de granges que hi ha dins el radi de 10 quilòmetres dels dos focus. Ara els ramaders podran portar els animals a l’escorxador, si tenen explotacions de cria de carn, o tornar a entrar pollets per seguir amb el cicle productiu.
El sector de l’aviram treballa amb uns marges de producció molt ajustats i en les darreres setmanes els preus han pujat molt, sobretot pel que fa als ous. No és conseqüència directa de la grip aviària però si que ha influït que hagi calgut sacrificar els animals de les explotacions afectades, segons Armengol.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una valoració des del Parlament de l’aixecament de les restriccions i ha assegurat que ja s’ha iniciat la tramitació de les indemnitzacions als ramaders afectats. En aquest sentit ha felicitat la feina que han fet tots els implicats i ha avançat que si se segueix així, en dues setmanes es farà el mateix amb la dermatosi nodular contagiosa de manera que el 26 de febrer es podrien alliberar 1.000 granges de boví de les comarques de Girona i de la Catalunya Central.
En qualsevol cas, Ordeig ha insistit en la “prudència i no relaxar-nos” per continuar fent la “feina ben feta”, sobretot també amb la pesta porcina africana (PPA), per evitar que els casos s’escampin.