Les rebaixes contribueixen a baixar més d'un punt la inflació al gener a Lleida

La variació anual de l'IPC ha baixat més d'un punt al gener a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran i se situa en l'1,6% (-1,1). Aquest ha estat el descens més important de les quatre demarcacions catalanes.
A més, des del setembre de 2024 no es produïa una variació interanual tan baixa. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la roba i el calçat lideren el descens, amb un 3,3%. En canvi, l'increment més important a la demarcació ha estat el de les assegurances i serveis financers, amb un 5,2%. Mentrestant, les begudes alcohòliques i el tabac ho han fet un 3,8% i tant l'alimentació i les begudes no alcohòliques com la restauració i serveis d'allotjament han apujat els seus preus en un 2,8%.
Pel que fa a l'indicador mensual, respecte al desembre els preus han baixat cinc dècimes a la demarcació, amb un descens del 12,9% de la roba i el calçat. A Catalunya, la inflació ha caigut cinc dècimes, fins a situar-se en el 2%. La dada catalana i lleidatana, però, continuen per sota de la mitjana de l'Estat, on l'Índex de Preus de Consum (IPC) ha baixat sis dècimes al gener, situant-se en el 2,3%