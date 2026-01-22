Les reserves de neu de Lleida es disparen fins a un 40% de la mitjana

Les conques pirinenques del Segre, Garona, Valira i les Nogueres encararan la setmana vinent amb un “coixí blanc” molt poc habitual per aquestes dates. Segons la responsable d’Hidrologia de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), Maria Luisa Moreno, el volum d’aigua emmagatzemat en forma de neu podria enfilar-se fins als 700 hectòmetres cúbics, una xifra aproximadament un 40% per sobre de la mitjana dels darrers cinc anys per al mes de gener.
De dèficit a excés en pocs dies
Fa només una setmana, el balanç nivós a la demarcació de Lleida se situava per sota dels valors habituals per aquestes dates. Els darrers episodis de precipitació, amb el temporal Harry com a punt d’inflexió, han capgirat el panorama i han sumat uns 200 hectòmetres cúbics addicionals en reserves de neu, fins a situar-les al voltant dels 550 hectòmetres cúbics estimats. Si es compleixen les previsions d’un nou període de nevades i pluges entre dijous i el cap de setmana, el llindar dels 700 hectòmetres cúbics podria quedar assolit o fins i tot superat a curt termini.
La CHE no treballa amb mesuraments puntuals, sinó amb un model matemàtic que integra dia a dia les dades de precipitació i temperatura registrades a la conca. A partir d’aquests valors, es calcula la quantitat d’aigua equivalent que resta retinguda al territori en forma de neu, una informació clau per anticipar disponibilitat d’aigua de cara als mesos de desglaç. Aquest sistema permet estimar, més que no pas mesurar directament, el volum que hi ha acumulat a les muntanyes.
Una situació “excepcional”, però no inèdita
Moreno qualifica l’escenari actual d’“excepcional” per l’altura del paquet de neu respecte de la mitjana recent, però recorda que no es tracta d’un registre rècord. Campanyes com les de 2018 o 2020 van presentar, en dates similars, volums encara més elevats d’aigua emmagatzemada en forma de neu a les mateixes conques. El que singularitza enguany és el contrast entre l’inici de gener, clarament per sota de la mitjana, i el salt sobtat cap a valors clarament superiors en molt poc temps.
Tot i el notable gruix de neu, la responsable d’Hidrologia adverteix que encara és aviat per traduir aquestes reserves en hectòmetres cúbics efectius als embassaments. El volum final dependrà del ritme i de la forma del desglaç: no és el mateix una fusió progressiva, que afavoreix l’aprofitament, que un desgel ràpid combinat amb episodis de pluja intensa, que pot incrementar l’escorrentia i fins i tot generar problemes. Per això, Moreno insisteix que caldrà seguir setmana a setmana l’evolució de la neu i de les temperatures abans de fer balanços ferms sobre la disponibilitat d’aigua líquida a la conca.