L'escola Estel de Castellnou de Seana estrena un nou edifici

Els alumnes de Castellnou de Seana (Pla d’Urgell) han estrenat aquest dimarts la nova escola l’Estel, coincidint amb l’inici del curs escolar 2026-2027. El nou edifici, situat al carrer Utxafava, al costat de la zona esportiva, posa fi a més de dues dècades de reivindicacions per disposar d’un equipament educatiu nou.
“És un motiu de goig per a l’escola i per a tot el poble”, ha celebrat la directora del centre, Maria Elena Capdevila, que ha recordat que el municipi feia 24 anys que reclamava unes noves instal·lacions per substituir l’antic edifici, que amb el pas del temps havia quedat obsolet i petit.
El curs ha començat amb 56 alumnes, tot i que el nou centre té capacitat per acollir fins a 80 estudiants. L’equipament disposa d’una superfície de 554,5 metres quadrats i ha suposat una inversió de 855.255 euros per part del Govern.
Un equipament més accessible i adaptat a les necessitats del centre
La nova escola representa una “millora significativa” respecte de l’edifici antic, segons ha explicat Capdevila. Entre les principals millores hi ha l’eliminació de les barreres arquitectòniques, unes aules més àmplies i una biblioteca amb més espai.
El canvi d’ubicació també permet millorar l’entorn del centre, ja que l’escola es troba integrada al costat de la zona esportiva, fet que facilita l’accés a diferents espais i equipaments del municipi.
Les antigues instal·lacions, situades al costat de l’Ajuntament, feia anys que havien quedat petites. L’increment del nombre d’alumnes havia obligat el centre a utilitzar també alguns espais de l’edifici consistorial per poder desenvolupar la seva activitat.
“Estàvem molt bé a la petita escola, però necessitàvem uns entorns, ambients i espais més dignes”, ha assenyalat la directora.
L’Estel és, a més, un dels quatre centres educatius de nova creació que el Departament d’Educació ha posat en funcionament aquest curs.
Un edifici modular de 554,5 metres quadrats
El nou equipament té una superfície total de 554,5 m² i s’ha construït mitjançant un sistema de construcció modular fixa. L’edifici, distribuït en una sola planta, compta amb quatre aules, una sala polivalent que també funciona com a menjador, una biblioteca i dues aules específiques o de desdoblament.
El centre disposa també d’una sala de professors, serveis i els espais necessaris per a les instal·lacions de l’edifici.
Amb la posada en marxa del nou equipament, Castellnou de Seana fa realitat una reivindicació que s’ha allargat durant més de dues dècades i dona resposta a les necessitats actuals de la comunitat educativa.