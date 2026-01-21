L’exportació d’oli d’oliva s’enfonsa un 40% el 2025 i arrossega les vendes lleidatanes

La forta caiguda de les exportacions d’oli d’oliva ha marcat el conjunt de les vendes exteriors de la demarcació de Lleida durant el 2025. Entre gener i novembre, l’oli verge extra va reduir de manera dràstica el negoci exportador fins als 215 milions d’euros, un 40,9% menys que l’any anterior, i va contribuir al retrocés global de l’1,3% registrat al novembre a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu, segons dades del Ministeri d’Economia, Comerç i Empresa.
L’alimentació, motor però en descens
El sector de l’alimentació, les begudes i el tabac continua sent el més rellevant per a les exportacions lleidatanes, amb 126 milions d’euros al novembre, tot i una caiguda del 3,5% respecte al mateix mes de 2024. En l’acumulat de l’any, aquestes vendes van assolir els 1.919,5 milions, un 2,4% menys. Dins del conjunt, les fruites es mantenen com un dels pilars de la balança comercial: van generar 547,5 milions fins al novembre, un 8,7% més, destacant els préssecs amb 361 milions, un 8,3% més que l’any anterior.
Les carns i la maquinària compensen parcialment la caiguda
El sector carni va tancar l’any amb resultats positius, amb exportacions per valor de 257,1 milions d’euros, un increment del 20%. El porcí, encara sense patir els efectes de la PPA, va sumar 155,6 milions (+16,5%) i el boví 29,6 milions (+65%). També van evolucionar favorablement altres branques manufactureres com els sucs i les conserves (+19,6%), les màquines i aparells mecànics (+15,4%), els vehicles i tractors (+24,5%) i les llavors i plantes (+27,5%).
Retrocesos als mercats americans
França es consolida com el principal destí de les exportacions amb 619,7 milions d’euros, seguida d’Alemanya (318,7), Itàlia (226) i Portugal (203). Els Estats Units, però, han caigut al desè lloc per l’impacte dels aranzels, amb unes vendes que s’han desplomat un 35,9%, fins als 72,1 milions —molt per sota dels 112,5 milions registrats el 2024.
Importacions a l’alça i saldo positiu
Les importacions de la demarcació van créixer un 7% al novembre, fins als 182,8 milions, i un 6% en l’acumulat de l’any (2.014,7 milions). Malgrat l’alentiment exportador, el saldo comercial es manté positiu, amb un superàvit de 942,6 milions d’euros fins a l’onzè mes de 2025.