Lleida busca la veu jove de la Festa Major 2026

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria de Joventut, ha obert el càsting per seleccionar la persona que interpretarà la cançó oficial de la Festa Major 2026. La iniciativa, impulsada pels Bucs d’assaig El Mercat, està dirigida a joves residents a la ciutat i ofereix un premi de 1.000 euros, a més d’una plataforma per visibilitzar el talent local. Les inscripcions romandran obertes fins al 20 de febrer a les 23:59 hores.
L’objectiu del projecte és promoure la creació artística juvenil i convertir la cançó en un element identitari de la Festa Major. Segons Xavi Blanco, regidor de Joventut, Educació i Ocupació, “la Festa Major és el moment cultural més rellevant per a Lleida, i volem que la seva cançó sigui un reflex autèntic del talent i la vitalitat cultural de la ciutat”. A més, Blanco ha destacat que aquest projecte ofereix als artistes emergents una oportunitat única de visibilitat i reconeixement.
Poden participar tots els joves entre 18 i 30 anys que resideixin al terme municipal de Lleida, acreditant la seva residència. La inscripció és gratuïta i es fa a través del formulari en línia disponible a https://lleidajove.paeria.cat.
Les audicions tindran lloc el 2 de març a les instal·lacions dels Bucs d’assaig El Mercat. Cada aspirant haurà d’interpretar tres cançons de lliure elecció, una de les quals obligatòriament sobre base instrumental. Un jurat format per professionals del sector musical local i l’autora de la cançó avaluarà la tècnica vocal, la capacitat expressiva, la presència escènica i la coherència artística amb el projecte. Els estils musicals acceptats inclouen pop, rock, urbana, soul, R&B, folk i música alternativa.
El guanyador obtindrà 1.000 euros bruts (sotmesos a retencions fiscals), l’enregistrament de la cançó als Bucs d’assaig El Mercat i la seva difusió en mitjans locals i plataformes digitals com Spotify, YouTube i xarxes socials institucionals. A més, participarà en els actes centrals de la Festa Major, incloent-hi la presentació oficial, el pregó i un concert multitudinari.
Aquest càsting representa una oportunitat única perquè els joves artistes de Lleida es converteixin en la veu oficial de la festa més emblemàtica de la ciutat, mostrant el seu talent davant de la comunitat i dels mitjans locals.