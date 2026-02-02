Lleida consolida la seva identitat com a ciutat universitària amb nous rètols a les entrades

L’Ajuntament de Lleida ha començat a instal·lar nous cartells informatius que proclamen amb orgull el caràcter universitari de la ciutat. Els primers rètols, situats a les carreteres N-II i N-240, recorden que Lleida és ciutat universitària des de l’any 1300, quan es fundà l’antic Estudi General, precedent de l’actual Universitat de Lleida (UdL).
Aquesta actuació forma part d’una campanya conjunta de la Paeria i el Consell Social de la UdL per fer més visible una tradició acadèmica de més de set segles. L’objectiu és reforçar la presència institucional de la universitat en l’espai públic, potenciar la seva projecció exterior i situar Lleida com a pol de coneixement, innovació i oportunitats.
La iniciativa de senyalització s’emmarca dins d’una estratègia més àmplia per enfortir els vincles entre ciutat i universitat. El pla inclou accions destinades a millorar les condicions de vida del col·lectiu universitari i, especialment, a facilitar-ne l’allotjament.
En aquest context, la Paeria impulsa un procés d’expropiació d’un bloc d’habitatges del Centre Històric amb la finalitat de construir-hi una cinquantena d’apartaments per a estudiants, investigadors i professorat. El projecte contempla, a més, la transformació de tres àmbits addicionals del barri per promoure nou habitatge i contribuir a la seva revitalització social i urbana.
Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament vol recuperar el protagonisme històric de Lleida com una de les primeres ciutats universitàries de la península i projectar-lo cap al futur, integrant coneixement, ciutat i desenvolupament sostenible en una mateixa visió estratègica.