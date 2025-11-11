Lleida és la demarcació amb una distribució de la renda més equitativa de Catalunya

La demarcació de Lleida és la que presenta una distribució dels ingressos més equilibrada de tot Catalunya, amb un Índex Gini de 30,3 punts, segons el darrer Atles de la renda de les llars de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquesta xifra la situa per sota de la mitjana catalana (31,4) i consolida la província com la que té una menor concentració de la riquesa.
Entre 2015 i 2023, la desigualtat en els ingressos s’ha reduït tres punts al conjunt de Catalunya, passant de 34,4 a 31,4 punts. Tarragona és la demarcació que més ha rebaixat l’índex, gairebé quatre punts, mentre que Lleida manté el valor més baix, indicatiu d’una distribució de la renda més justa.
A Barcelona, la concentració d’ingressos continua sent la més alta del país (31,5), seguida de Tarragona (30,9) i Girona (30,6). Tot i la millora general, Catalunya és encara la quarta comunitat amb més desigualtat de l’Estat, només per darrere de Madrid (35,1 punts), segons l’INE.
Per seccions censals, l’anàlisi mostra que a les zones amb índexs més alts els salaris tenen menys pes en els ingressos totals de les llars, fet que contribueix a eixamplar la bretxa entre la renda mitjana i la renda més habitual.