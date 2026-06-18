Lleida ret homenatge a Joan Viñas en un emotiu comiat

L’església de Santa Tereseta va acollir aquest dimecres una multitudinària cerimònia de comiat a Joan Viñas, exrector, metge i figura molt estimada a la ciutat, que va morir dimarts als 75 anys després d’una llarga lluita contra el càncer. Familiars, amics, representants d’entitats i nombrosos ciutadans van omplir completament el temple per donar-li l’últim adeu.
L’acte va començar amb un dels moments més simbòlics de la jornada. Els Castellers de Lleida, entitat de la qual Viñas també havia format part, van aixecar un pilar de dol davant l’església. El gest va emocionar els assistents abans de l’inici d’una cerimònia marcada pels records i els agraïments.
Durant l’homilia, el mossèn va destacar la qualitat humana del difunt i la petjada que havia deixat en totes les persones que el van conèixer. També va explicar que l’elecció de Santa Tereseta per celebrar el funeral responia al profund vincle que Joan Viñas havia mantingut sempre amb aquesta parròquia, considerada per molts la seva segona llar.
L’ofici va incloure la lectura d’un missatge enviat pel bisbe de Lleida, Daniel Palau, que va voler expressar el seu condol i el seu suport a la família. Igualment, es van recordar les mostres d’afecte rebudes d’altres bisbes que van compartir camí amb Viñas al llarg dels anys. La cerimònia va estar acompanyada per la música de la Coral Maristes, que va interpretar diverses peces plenes de simbolisme. Entre elles va destacar una emotiva versió de l’Al·leluia de Leonard Cohen, que va omplir el temple d’un profund sentiment de recolliment.
En el torn dels parlaments, diferents persones van voler destacar les múltiples facetes de Joan Viñas. L’historiador i professor de la Universitat de Lleida Jaume Barrull va posar en relleu la seva contribució tant al món acadèmic com al sanitari, assegurant que el seu nom quedarà sempre lligat a la Universitat de Lleida i a l’Hospital Arnau de Vilanova.
També van intervenir representants de diversos col·lectius que van compartir experiències personals amb ell. Des del Grup de Revisió de Vida es va recordar la seva proximitat i compromís humà, mentre que Antisida Lleida va subratllar el paper pioner que va tenir en la defensa dels drets i la dignitat de les persones afectades pel VIH.
La família va tancar els homenatges evocant episodis destacats de la seva trajectòria vital, des de la seva implicació en els moviments antifranquistes fins a la seva vocació mèdica i social. També l’exalcalde de Lleida Miquel Pueyo va compartir un testimoni personal, agraint el tracte humà i respectuós que Viñas va oferir al seu pare durant una etapa complicada de malaltia.
El comiat va concloure amb una de les cançons més emblemàtiques de Lluís Llach, interpretada entre veus emocionades dels assistents, que van unir-se al cant en un últim homenatge a una persona que va deixar una empremta profunda en la vida social, sanitària i espiritual de Lleida.