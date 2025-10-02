Lleida s’encén per Palestina amb banderes i crits contra l’assalt a la Flotilla

La capital del Segrià ha viscut aquesta tarda una mobilització marcada per la ràbia i la solidaritat. Unes 500 persones han sortit al carrer per denunciar la detenció dels activistes de la Flotilla de la Llibertat, retinguts en aigües internacionals quan intentaven establir un corredor humanitari cap a Gaza. El lema era clar i directe: “Han assaltat la flotilla, totes al carrer!”.
La protesta ha arrencat a la plaça Víctor Siurana, davant del Rectorat de la Universitat de Lleida, convertida en un mosaic de banderes palestines i pancartes amb missatges combatius: “De Lleida a Gaza, llibertat per tots els pobles”, “Aturem el genocidi”, "Stop" i “Palestina Lliure”.
La marxa ha recorregut alguns dels carrers més cèntrics: Rambla d’Aragó, Avinguda Catalunya i Blondel. L’ambient era intens i reivindicatiu, amb càntics que assenyalaven directament el conflicte: “Israel assassina, Europa patrocina”. El punt final ha estat la Subdelegació del Govern espanyol, fortament vigilada per la Guàrdia Urbana. Allà, els manifestants han llegit un manifest col·lectiu que denunciava la repressió contra la flotilla i reclamava accions fermes de la comunitat internacional per posar fi a la massacre a Palestina.
La protesta de Lleida se suma a les que s’han fet arreu del país, i deixa clara una idea: el clam per Gaza no entén de fronteres i la indignació traspassa qualsevol mar.