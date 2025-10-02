Llorenç Capdevila guanya el 35è Premi Gran Angular

David Nel·lo (Barcelona, 1959) s’ha alçat amb el 41è Premi El Vaixell de Vapor amb "Tot sol a la ciutat", una història sobre un nen que sobreviu sol en una Barcelona deserta. Pel que fa al 35è Premi Gran Angular ha recaigut en mans de Llorenç Capdevila (Alpicat, 1969) per la seva obra ‘El Jim i la Janis’, una història d’amor que s’allunya dels patrons convencionals. Ambdues obres, dotades econòmicament amb 11.000 euros cadascuna, ja estan a la venda i seran reconegudes en la gala dels Premis Cruïlla que se celebrarà el pròxim 9 d'octubre. Anna Pauner, editora executiva de Cruïlla, ha destacat que “totes dues històries tenen la capacitat de submergir el lector en un món de fantasia i aventura”.
El jurat del Premi El Vaixell de Vapor 2025 ha escollit "Tot sol a la ciutat", escrit per David Nel·lo, com el millor de la literatura infantil publicat aquest any a Catalunya per ser “una història ben trenada sobre un nen que sobreviu sol en una Barcelona deserta. Amb un ritme narratiu àgil i una trama atractiva plena de misteri i aventures, la novel·la ens brinda un final sorprenent que atraparà als joves lectors”.
La trama gira al voltant de la història d’en Dante, un nen normal que viu una vida d’allò més normal a Barcelona, la seva ciutat. Un bon dia, quan es lleva, tot ha canviat: la ciutat està deserta i la gent flota dins d’unes bombolles gegants de color verd indestructibles que han aparegut a totes les places. El Dante farà tot el possible per adaptar-se a la seva nova situació i buscarà solucions enginyoses a cada nou repte que se li posi al davant.
D’altra banda, el jurat ha atorgat el Premi Gran Angular 2025 a l’obra de literatura juvenil "El Jim i la Janis", de Llorenç Capdevila, i l’explica com “una obra amable que sap unir la nostàlgia d'un passat ple de moments especials i l'esperança de saber que tothom pot viure una història d'amor autèntic. La novel·la avança sense presses, però sense baixar el ritme, amb un llenguatge equilibrat i que utilitza el gènere epistolar i la música com a vehicle per connectar la generació actual amb la joventut del passat”.
La història comença un estiu que a en Mitus se li presenta d’allò més avorrit, ara que el seu millor amic se’n va a Chicago. Però l’ictus de l’oncle Jaume, aquell familiar vell i solitari del qual no sap gairebé res, capgira els seus plans de dalt a baix. Ara que l’oncle és a les portes de la mort, en Mitus tindrà la possibilitat de conèixer-lo millor, i ho farà endinsant-se a casa seva i a la seva habitació secreta que, entre altres tresors, amaga una carta que no s’ha enviat mai.
Els guanyadors
David Nel·lo Colom (Barcelona, 1959) és escriptor, traductor i músic flautista. Tot i que va iniciar la seva formació en l’àmbit de la música clàssica, aviat va consolidar una sòlida trajectòria literària que abasta més de quaranta títols adreçats a públics de totes les edats. Especialment reconegut en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil, les seves obres s’han traduït a tretze llengües. A més de la seva faceta com a escriptor, Nel·lo desenvolupa una tasca com a traductor.