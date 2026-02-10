Mollerussa celebra el replantejament de la Fira de Sant Miquel de Lleida: «Som la referència en maquinària agrícola»

La Fira de Mollerussa considera que el nou enfocament adoptat per Fira de Lleida amb la divisió de la Fira de Sant Miquel ha tingut un efecte clarament positiu per al sector. La separació en dos salons —Mos, al setembre, orientat a les mostres i degustacions, i Agrobiotech, al novembre, centrat en el coneixement i la innovació— ha contribuït, segons l’alcalde de Mollerussa i president de l’ens firal, Marc Solsona, a reforçar el paper de la Fira de Sant Josep com a gran punt de trobada del sector agroalimentari.
Solsona ha remarcat que aquest nou escenari ha permès situar la Fira de Sant Josep com el certamen de referència en maquinària agrícola, no només a Catalunya sinó també al sud d’Europa. En aquest sentit, ha defensat que els models de Lleida i Mollerussa no han d’entrar en competència, sinó que han de funcionar de manera complementària per potenciar-se mútuament.
La 153a edició de la Fira de Sant Josep, que tindrà lloc del 19 al 22 de març, arriba amb molt bones xifres prèvies: més de 200 expositors ja han confirmat la seva presència i s’han venut 20.500 metres quadrats de superfície firal. Aquestes dades consoliden la recuperació i el creixement del certamen després dels canvis organitzatius dels darrers anys.
Després del replantejament del recinte coincidint amb el 150è aniversari de la fira, l’organització manté l’aposta per concentrar l’activitat al voltant dels pavellons firals, una fórmula que ha estat ben valorada pels expositors. Tot i això, les obres de reforç de la línia elèctrica a l’avinguda del Canal obligaran a reduir una part de l’espai habitual, de manera que l’edició de 2026 començarà a l’altura de la rotonda del tractor, a la carretera de les Borges Blanques.
L’alcalde també ha expressat la seva preocupació per l’estat del terreny a causa de les pluges, especialment de cara al muntatge del 42è Saló de l’Automòbil, que s’ubica al recinte de les piscines. Tot i les dificultats meteorològiques, aquest saló continua guanyant pes dins la Fira de Sant Josep i s’amplia any rere any per l’elevada demanda d’expositors.
Finalment, Fira de Mollerussa ha donat a conèixer el calendari firal de 2026, que inclou, a més de la Fira de Sant Josep i el Saló de l’Automòbil, vuit esdeveniments més: la 23a Borsa Interpirinenca de Cereals, l’Autotrac, la Trobada Empresarial sobre Transformació Digital, la Lan Party, la Fira d’Antiquaris i Brocanters, l’Expoclàssic, el Concurs de Pintura Ràpida i l’Autotardor. El pressupost global se situa al voltant dels 750.000 euros, amb un increment proper al 3%, i compta amb el suport de Puleva i Vera com a patrocinadors.