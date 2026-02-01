Mor el conductor d'un turisme en un xoc frontal a la C-14 a Artesa de Segre

El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident de trànsit a Artesa de Segre (Noguera). Els fets han passat al punt quilomètric 102 de la C-14, on ha patit un xoc frontal amb un altre cotxe, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. La topada també ha deixat dues persones ferides greus i dos menors en estat menys greu. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 18.28 hores i han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, set unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques i deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han hagut d'excarcerar els ocupants atrapats.\r\n\r\nLa carretera està tallada a Artesa de Segre en ambdós sentits i es desvia el trànsit per l'interior de la població. Aquesta víctima mortal és la cinquena a les carreteres interurbanes de Catalunya aquest 2026. Trànsit ofereix a familiars i afectats per sinistres a la carretera un servei d'orientació i informació sobre els tràmits i també suport psicològic.\r\n