MOS tanca amb èxit: el 95% dels expositors ja reserven lloc per al 2026

La primera edició de la Fira MOS de Lleida ha tancat portes aquest cap de setmana amb un balanç molt positiu. Segons l’alcalde, Fèlix Larrosa, un 95% dels expositors han expressat la voluntat de repetir l’any vinent, percentatge que s’eleva fins al 100% en el cas del Saló de l’Automòbil. El certamen, que pren el relleu de la històrica Fira de Sant Miquel, s’ha estrenat amb tres jornades marcades per una gran afluència de visitants i una clara aposta per la gastronomia i el producte de proximitat.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va visitar la mostra i va participar en un taller d’esmorzars de forquilla coincidint amb el Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari. Ordeig va qualificar MOS com un “exemple” a replicar arreu de Catalunya i va remarcar que la fira és alhora “un gran aparador de comercialització directa” i una plataforma per reivindicar la cuina catalana com una de les més reconegudes del món.
Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va destacar “l’encert” de reformular Sant Miquel en aquest nou format, mentre que Larrosa va defensar que Lleida ha de consolidar-se com a regió gastronòmica catalana “sempre” i va assegurar que el futur pavelló en construcció permetrà ampliar encara més la participació de sectors i territoris en properes edicions.
MOS és fruit d’una estratègia de reformulació que divideix la tradicional Fira de Sant Miquel en dos esdeveniments diferenciats: el saló gastronòmic que acaba d’estrenar-se i la nova cita professional AgrioBioTech, prevista del 25 al 27 de novembre. La transformació manté viu l’esperit d’un certamen que té els seus orígens el 1232, quan Jaume I va atorgar a Lleida el privilegi de celebrar una fira anual que amb el temps es va convertir en un dels principals punts de trobada i intercanvi del sector agrari i ramader.