Multitudinària manifestació de professors a Lleida

Lleida ha viscut aquest migdia una mobilització docent multitudinària, amb prop de 5.000 mestres i professors als carrers per reclamar al Govern millores en les condicions laborals i salarials. Els sindicats han qualificat la jornada d’“històrica” a la capital del Segrià, tant per l’afluència com per l’impacte territorial de la convocatòria.
La marxa ha arrencat a les 12.30 h des de la plaça Ricard Viñes i ha recorregut la rambla d’Aragó i les avingudes Catalunya i Blondel fins a la plaça Sant Francesc, on s’ha fet la lectura del manifest final. Durant el recorregut, els participants han corejat consignes en defensa d’una educació pública de qualitat i han reclamat la recuperació del poder adquisitiu i la reducció de ràtios a les aules.
Segons la portaveu d’USTEC-STEs, Rosa Aguilar, el seguiment de la vaga a les comarques de Ponent s’ha situat al voltant del 70%, una xifra que els sindicats consideren “molt significativa” i que, asseguren, evidencia el malestar del col·lectiu.
La jornada també ha estat marcada per incidents a primera hora del matí, quan diversos docents han tallat la rotonda dels instituts, a la N-II. Aguilar ha anunciat que es denunciaran dos conductors que presumptament han intentat envestir els manifestants durant aquesta acció de protesta.