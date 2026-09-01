Onze morts a les carreteres de Lleida fins a l’agost, nou menys que l’any passat

Les carreteres de les comarques lleidatanes han registrat 11 víctimes mortals entre el gener i el 31 d’agost, nou menys que en el mateix període de l’any passat. La xifra representa una reducció del 45% de la mortalitat viària respecte al 2025. La Noguera, amb quatre morts, és la comarca lleidatana que ha concentrat més víctimes.
En el conjunt de Catalunya, la sinistralitat també ha disminuït durant els primers vuit mesos de l’any. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT), hi han perdut la vida 87 persones en 83 accidents mortals, un 11% menys que l’any passat. Del total de víctimes, 73 eren homes i 14 dones. Respecte del 2019, any de referència per als objectius de reducció de la sinistralitat, el descens és del 29%.
A Lleida, després de la Noguera, no s’ha detallat en el balanç el nombre de víctimes de la resta de comarques. La demarcació és, però, la que ha experimentat una reducció més significativa en termes absoluts, amb nou morts menys que durant els primers vuit mesos del 2025.
Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes. 34 dels 87 morts, gairebé el 40% del total, circulaven en motocicleta, una xifra que suposa un increment del 13% respecte de l’any passat. També han mort deu vianants i cinc ciclistes. En conjunt, els col·lectius vulnerables representen el 56% de la mortalitat registrada enguany.
Pel que fa als ferits greus, Catalunya n’ha comptabilitzat 490 fins a finals d’agost, un 18,5% menys que en el mateix període del 2025.
L’agost ha estat un dels mesos amb menys mortalitat viària. Durant aquest mes s’han registrat cinc morts, la meitat que l’any passat, quan se’n van comptabilitzar deu.
Per carreteres, l’AP-7 és la via que ha concentrat més víctimes mortals, amb 12. L’A-2 n’ha registrat quatre, mentre que l’N-340 i la C-25 n’han sumat tres cadascuna. Els accidents més habituals han estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24.
El Servei Català de Trànsit també ha alertat de l’augment de la mortalitat entre les persones de més de 65 anys. Aquest col·lectiu ha passat de 15 morts el 2025 a 20 enguany. Tot i això, la franja d’edat amb més víctimes és la de 45 a 54 anys, amb 20 morts.
Per demarcacions, Barcelona ha concentrat 39 de les 87 víctimes mortals, tot i reduir la xifra un 11,5%. Tarragona n’ha registrat 17, set menys que l’any passat, mentre que Girona ha sumat 20 morts, deu més que el 2025. Les comarques de Lleida, amb 11 víctimes, són les que presenten el descens més pronunciat en termes absoluts.