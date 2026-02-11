Ratxes de fins a 75 km/h a Ponent marquen una jornada de suspensions i precaució

Les comarques de Ponent es preparen per una jornada marcada pel vent, amb ratxes que durant el matí poden arribar als 75 km/h. Tot i que aquesta intensitat serà inferior a la prevista a Barcelona, les autoritats insisteixen en la necessitat d’extremar la precaució davant possibles incidències.\r\n\r\nEn aquest context, el Govern ha anunciat la suspensió de tota l’activitat educativa, universitària i esportiva prevista per a aquest dijous. La mesura també implica l’aturada de l’activitat sanitària que no sigui urgent, amb l’objectiu de minimitzar riscos i desplaçaments.\r\n\r\nL’Executiu ha fet una crida a la ciutadania perquè eviti moviments innecessaris i opti pel teletreball sempre que sigui viable. A més, està prevista una nova reunió aquesta tarda per analitzar l’evolució de la situació i valorar si cal adoptar noves decisions.\r\n\r\nLa portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ja ha apuntat que no es descarta la suspensió del servei ferroviari, una mesura que podria concretar-se en funció de com evolucionin les condicions meteorològiques.\r\n