Societat

Ratxes de fins a 75 km/h a Ponent marquen una jornada de suspensions i precaució

Les classes i l'activitat sanitària no urgent s'aturen aquest dijous

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 20:45

Les comarques de Ponent es preparen per una jornada marcada pel vent, amb ratxes que durant el matí poden arribar als 75 km/h. Tot i que aquesta intensitat serà inferior a la prevista a Barcelona, les autoritats insisteixen en la necessitat d’extremar la precaució davant possibles incidències.

En aquest context, el Govern ha anunciat la suspensió de tota l’activitat educativa, universitària i esportiva prevista per a aquest dijous. La mesura també implica l’aturada de l’activitat sanitària que no sigui urgent, amb l’objectiu de minimitzar riscos i desplaçaments.

L’Executiu ha fet una crida a la ciutadania perquè eviti moviments innecessaris i opti pel teletreball sempre que sigui viable. A més, està prevista una nova reunió aquesta tarda per analitzar l’evolució de la situació i valorar si cal adoptar noves decisions.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ja ha apuntat que no es descarta la suspensió del servei ferroviari, una mesura que podria concretar-se en funció de com evolucionin les condicions meteorològiques.

