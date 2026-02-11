11 de febrer de 2026

10:30

ara mateix

Societat

Seguiment desigual en la vaga educativa: Educació parla d’un 11,9% i els sindicats l’eleven al 85%

La jornada ha començat amb talls a les carreteres

  • 11F Vaga Educativa -

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 13:50

El Departament d’Educació ha situat en un 11,9% el seguiment de la vaga aquest dimecres, segons dades recollides a dos quarts de deu del matí. Aquest percentatge es basa en la informació facilitada pel 12,86% dels centres educatius que, fins a aquella hora, havien comunicat les seves xifres. El Govern preveu oferir una nova actualització cap a les 13.00 hores.

Els sindicats, en canvi, asseguren que la participació és molt superior i la xifren en un 85% a les 11 del matí.

La jornada de protesta ha començat amb talls en diverses carreteres protagonitzats per docents a primera hora. Al llarg del migdia hi ha convocades manifestacions a diferents punts del territori, amb especial incidència a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa.

En paral·lel, alguns centres han registrat incidències a l’hora d’obrir portes, després que s’haguessin bloquejat diversos accessos.

