S'enfronta a 16 anys de presó per violar, agredir i amenaçar l'exparella a Lleida

La Fiscalia sol·licita 16 anys de presó i 10 anys més de llibertat vigilada per a un home acusat de violar, agredir i amenaçar l'exparella a Lleida el juliol del 2023. Segons la Fiscalia, el processat va anar al bar on treballava la víctima i, després de discutir amb ella davant els seus fills menors, va intentar acovardir-la amb expressions com ara "si això segueix així, t'hauré de matar". Tot seguit, l'home va marxar del local, però hi va tornar més tard, moment en què va agredir-la sexualment i va ocasionar-li lesions, segons la Fiscalia, que acusa l'home d'un delicte d'agressió sexual amb violència i intimidació amb accés carnal, i dels delictes d'amenaces i lesions en l'àmbit de la violència de gènere.
Arran d'aquells fets, el jutjat va acordar una prohibició d'aproximació i comunicació sobre la dona. A banda de la pena de presó i de llibertat vigilada, l'acusació pública també sol·licita per al processat que no pugui aproximar-se ni comunicar-se amb la víctima durant 10 anys, que no pugui tenir ni fer ús d'armes durant 5 anys, que no pugui exercir la pàtria potestat dels fills durant 6 anys i que quedi inhabilitat per treballar en feines o oficis que impliquin un contacte amb menors durant 6 anys.
La Fiscalia proposa que la pena de presó se substitueixi parcialment per l'expulsió del país un cop el processat hagi complert tres quartes parts de la condemna, amb la prohibició de tornar a l'Estat durant 10 anys. D'altra banda, sol·licita el pagament d'una indemnització de 10.000 euros a la dona pels danys morals, a més de l'import que li correspongui per les lesions. El judici està previst que se celebri el 27 de novembre a l'Audiència de Lleida.
A judici per abusar sexualment de la parella mentre dormia
D'altra banda, l'Audiència jutjarà el 25 de novembre un home acusat d'abusar sexualment de la seva parella al Pallars Sobirà. Segons la fiscalia, l'octubre del 2021 l'home va aprofitar que la dona estava adormida per introduir-li els dits a la vagina. A més, al cap d'uns dies la va agredir físicament al mateix domicili. Arran d'aquells fets, el jutjat va acordar una ordre d'allunyament i de comunicació sobre la dona.
Pel delicte d'abús sexual, la Fiscalia sol·licita 6 anys de presó, 6 anys de llibertat vigilada i la prohibició d'aproximació i de comunicació amb la dona durant 10 anys. D'altra banda, l'acusació pública demana una pena d'11 mesos de presó per un delicte de maltractament, a més de la privació de tinença i ús d'armes durant 2 anys, i la prohibició d'aproximació i de comunicació durant 3 anys. La víctima no reclama cap indemnització per aquests fets.