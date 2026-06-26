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Reoberta parcialment l'A-2 a Lleida en sentit Barcelona, després d'estar tallada per un camió bolcat

Societat

  • El camió bolcat a l'A-2 -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de juny de 2026 a les 09:08
Actualitzat el 26 de juny de 2026 a les 09:10

L'A-2 ha quedat parcialment reoberta a Lleida en sentit Barcelona, després d'haver estat completament tallada per un camió que transportava porcs bolcat, segons han informat el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Bombers de la Generalitat. Poc abans de les nou del matí només quedava un carril tallat. Els Bombers de la Generalitat han destinat tres dotacions a aquest accident, del que s'ha rebut l'avís a les 4.32 hores. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Els bombers han fet un tancat pels animals, que havien de ser traslladats amb un veterinari de l'empresa.

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