Ponent arriba als 43 graus en el segon dia de l’onada de calor

El segon dia de l’episodi de calor extrema ha deixat temperatures encara més elevades que les de diumenge i ha situat el termòmetre en valors extraordinaris a les comarques de Ponent. La màxima del dia s’ha registrat a Vilanova de Segrià, al Segrià, amb 43 graus, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
Aquest registre es converteix en la segona temperatura més alta mai mesurada per les estacions del Meteocat abans de Sant Joan i queda molt a prop del rècord històric. El valor màxim es va assolir més tard de dos quarts de set de la tarda i suposa també la temperatura més alta registrada aquest any.
A la plana de Lleida, la calor extrema també ha afectat altres punts. Lleida ciutat ha arribat als 42,4 graus i Alcarràs als 42,1, mentre que diverses estacions han superat els 41 graus, com Castellnou de Seana (41,6 ºC), Poal (41,7 ºC), Gimenells (41,6 ºC), Alfarràs (41,6 ºC) i Torres de Segre (41,5 ºC).
La calor no ha quedat limitada a Ponent i també ha estat intensa en altres zones del país, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i la Catalunya Central. En canvi, les temperatures han estat més moderades a les comarques gironines i a l’àrea metropolitana.
El registre de Vilanova de Segrià s’ha quedat només a una dècima del rècord de calor abans de Sant Joan, que es manté en els 43,1 graus del pantà de Riba-roja, a la Ribera d’Ebre, l’any 2022. Aquell mateix episodi també va deixar valors molt elevats a Vinebre, amb 42,6 graus.
Pel que fa al mes de juny, el rècord absolut del Meteocat continua corresponent al 29 de juny de 2019, quan Alcarràs va arribar als 43,8 graus. Tot i això, el registre d’aquest dilluns ha estat un dels episodis de calor més extrems viscuts mai a la capital del Segrià en un mes de juny.
A les comarques lleidatanes, la situació ha continuat sent excepcional durant tota la tarda. En diversos punts, els termòmetres encara superaven els 40 graus més enllà de les cinc de la tarda, confirmant la intensitat d’una onada de calor que manté Ponent sota temperatures extremes.