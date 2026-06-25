El nou Palau de Vidre de Lleida obre les portes després de tres anys de remodelació

El Palau de Vidre dels Camps Elisis de Lleida ja és una realitat. Després de gairebé tres anys d’obres, aquest dijous s’ha inaugurat la remodelació integral de l’edifici, en un acte presidit pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
El renovat equipament disposa de més de 4.600 metres quadrats distribuïts en dues plantes i neix amb l’objectiu de convertir-se en un espai de referència per a activitats culturals, socials, educatives i comunitàries, així com en un punt de trobada per a les entitats de la ciutat.
Un espai pensat per a la ciutadania i les entitats
La planta baixa del nou Palau de Vidre acull una gran sala polivalent de 1.715 metres quadrats, amb capacitat per a 613 persones, destinada a fires, exposicions, concerts, activitats culturals i convencions.
A la primera planta hi ha diferents espais com el Mirador del Palau, una sala de 210 metres quadrats pensada per a reunions i recepcions amb capacitat per a 125 persones; una sala d’actes de 302 metres quadrats preparada per a conferències i actes institucionals, amb aforament per a 230 persones, i la Casa de les Entitats i l’espai de cotreball, amb 550 metres quadrats destinats al treball col·laboratiu d’associacions sense ànim de lucre.
A més, l’edifici també acull les dependències de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), la Regidoria de Participació Ciutadana i la Sindicatura de Greuges, que compta amb un accés independent per garantir la privacitat dels usuaris.
Un símbol de memòria i futur per a Lleida
Durant l’acte d’inauguració, l’alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que el nou Palau de Vidre permet recuperar “un espai de memòria col·lectiva” que ara també estarà orientat al futur de la ciutat a través de les entitats que hi participaran.
Larrosa ha remarcat que l’espai “és vostre”, en referència als representants de les associacions presents a l’acte, i ha explicat que des de la seva posada en funcionament ja s’han registrat 47 reserves d’onze entitats i que quatre associacions han mostrat interès per establir-hi la seva seu social.
Segons l’alcalde, aquest projecte, juntament amb les futures actuacions als Camps Elisis, reforçarà la importància d’aquesta zona com a espai central per al moviment associatiu de Lleida.
Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que el projecte és un exemple del que es pot aconseguir quan les administracions treballen amb “estabilitat i mirada llarga”.
També hi ha participat el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, que ha afirmat que l’edifici “abans mostrava què feia Lleida i ara ajudarà a construir i projectar la Lleida que vol ser”.
Una reforma amb un pressupost de 6 milions d’euros
El Palau de Vidre, construït l’any 1965 i obra de l’enginyer Josep Maria Cots Massana, ha estat objecte d’una profunda transformació per preservar el seu valor patrimonial i adaptar-lo als nous usos.
Les obres van començar a la tardor del 2023 i, tot i que inicialment estava previst que duressin un any, finalment s’han allargat prop de tres anys.
El projecte ha tingut un cost de 6 milions d’euros, finançats amb fons europeus Next Generation i recursos de la Paeria de Lleida, i ha permès crear un equipament més accessible, eficient energèticament i adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania.
Amb aquesta remodelació, el Palau de Vidre inicia una nova etapa com a espai de participació, cultura i convivència al servei de Lleida.