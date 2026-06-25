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Llibertat vigilada per al menor detingut per l’atropellament mortal d’un usuari de patinet a Lleida

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El jutjat imposa al jove de 17 anys tractament terapèutic després de ser investigat per homicidi imprudent, omissió del deure de socors i conducció sense permís

  • Imatge d'un cartell del camí de Cunillàs -

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Publicat el 25 de juny de 2026 a les 15:33
Actualitzat el 25 de juny de 2026 a les 15:35

El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat llibertat vigilada amb sotmetiment a tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l’atropellament mortal d’un usuari de patinet a l’Horta de Lleida dimarts al vespre.

La magistrada ha acordat aquestes mesures després de la petició del Ministeri Fiscal, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La causa està oberta pels presumptes delictes d’homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.

El jutjat de guàrdia s’ha inhibit a la secció de menors del Tribunal d’Instància de Lleida, que serà l’òrgan encarregat de continuar amb la investigació del cas. Els fets van passar al camí de Cunillàs, a prop de la carretera N-230, durant la vesprada de Sant Joan. Segons fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet quan va atropellar un home que circulava amb un patinet.

Després de l’impacte, el jove hauria fugit del lloc dels fets. Cap a les 20.25 hores, la policia va rebre l’avís que hi havia una persona inconscient i va iniciar una investigació per aclarir les circumstàncies de l’accident. Els Mossos d’Esquadra van detenir el presumpte autor, un noi de 17 anys, durant la matinada de dimecres a Lleida.

La víctima tenia 35 anys

La víctima era un home de 35 anys que va patir un fort impacte després de ser atropellat. Segons testimonis de la zona, el patinet va quedar al voral del camí, mentre que el conductor va sortir projectat diversos metres fins a acabar en un camp segat.

La investigació continua oberta per determinar totes les circumstàncies de l’accident i les possibles responsabilitats del menor.

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