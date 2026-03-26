Trànsit vigilarà els GPS per evitar el col·lapse dels pobles aquesta Setmana Santa

Després d'un inici d'any marcat per la inestabilitat climàtica, les previsions de bon temps i els gruixos de neu rècord han encès les alertes a la seu del Servei Català de Trànsit. El seu director, Ramon Lamiel, no parla d'una sortida ordinària, sinó d'una "eclosió de mobilitat": un fenomen on les ganes de sortir es disparen de cop un cop millora el temps.
Les claus del dispositiu: Guerra als GPS i "dreceres"
Una de les grans novetats d'aquest operatiu serà la vigilància sobre els navegadors. Trànsit vol posar fi a l'efecte pervers dels algoritmes que, per esquivar una retenció, desvien milers de cotxes per l'interior de pobles i viles, col·lapsant nuclis urbans que no estan preparats per a aquest volum de pas.
"Controlarem els navegadors per evitar la circulació per pobles com a drecera per arribar al destí", ha advertit Lamiel, posant el focus en la protecció de la xarxa viària local.
L'operació es divideix en dos grans blocs per intentar esponjar el trànsit:
- Fase 1 (Aquest cap de setmana): Una primera onada d'uns 580.000 vehicles començarà a sortir aquest divendres. El focus de tensió estarà al nord i l'interior: la C-16, la C-55 i la C-17 patiran pel reclam de l'esquí i la celebració del Mercat del Ram a Vic.
- Fase 2 (Setmana Santa): El gruix més important entre el Dijous Sant i el Dilluns de Pasqua, amb el retorn previst de 240.000 vehicles només durant el diumenge 29
Restriccions al transport pesant
Per garantir que els turismes puguin avançar, l'AP-7 tornarà a ser un laboratori de mesures excepcionals. Entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, els camions de més de 7,5 tones tindran prohibit avançar i estaran obligats a circular pel carril de la dreta. Aquesta mateixa limitació s'estendrà a l'A-2 entre Igualada i Abrera durant la jornada de tornada del diumenge.
Amb les estacions d'esquí plenes i les terrasses de la costa preparades, el repte de Trànsit serà gestionar aquesta "molla" social que, després de setmanes de pluja i fred, amenaça de desbordar l'asfalt en una de les operacions sortida més complexes dels últims anys.