Una agenda escolar uneix natura i educació als parcs del Pirineu

El curs 2025-2026 arrencarà amb una nova eina per a escoles i instituts del Pirineu: l’Agenda escolar interparcs, un quadern de camp que vol acostar els infants al patrimoni natural dels espais protegits. Aquesta iniciativa, impulsada pels Departaments d’Educació i Territori, inclou informació sobre la flora, la fauna i les activitats dels parcs, a més de jocs, reptes ambientals i recursos per fomentar el respecte pel medi.

El projecte, que arribarà a més de 4.000 alumnes de 3 a 16 anys de comarques com l’Alt Urgell, la Vall d’Aran, el Pallars o la Cerdanya, forma part d’una estratègia més àmplia per reforçar l’educació ambiental. L’agenda ha estat il·lustrada per Àlex Mascarell, ornitòleg i dibuixant científic, i s’ha editat en paper ecològic.

L’eina també és el primer pas cap a la creació de la Xarxa d’escoles interparcs del Pirineu, que es formalitzarà l’1 de juliol amb la participació de 33 escoles i set instituts. “Aquest tipus de recursos ens ajuden a reforçar el vincle entre territori i comunitat educativa”, ha apuntat Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica.

La proposta compta amb el suport del Parc Nacional d’Aigüestortes, el Cadí-Moixeró, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Geoparc Orígens, la Reserva de Boumort i el Conselh Generau d’Aran.