Una avaria en un Avant deixa prop de 250 passatgers atrapats a Lleida

Una incidència tècnica en un tren d’alta velocitat Avant va provocar ahir al matí greus afectacions a l’estació de Lleida, on prop de 245 passatgers van quedar retinguts durant més d’una hora i mitja sense poder iniciar el seu desplaçament cap a Barcelona.
El servei afectat corresponia al comboi programat a les 7.05 h, que havia de cobrir el trajecte Lleida–Barcelona amb parada a Tarragona. Segons va explicar Renfe, el tren havia d’estar format per dues unitats procedents de Can Tunis, però una d’elles es trobava avariada, fet que va impedir que el servei sortís amb normalitat.
Davant aquesta situació, la companyia va activar una alternativa provisional: va desplaçar un tren fins a l’estació del Camp de Tarragona, que va acumular un retard aproximat de trenta minuts, i en va enviar un altre fins a Lleida per reprendre el servei. Renfe va demanar disculpes pels inconvenients i va assenyalar que un dels principals obstacles en aquests casos és trobar amb rapidesa un maquinista disponible per conduir el nou comboi.
Una part reduïda dels viatgers va poder ser reubicada en un tren AVE amb destinació a Barcelona. Mentrestant, l’espera va generar moments de nerviosisme entre els usuaris, que van romandre bona part del temps a l’exterior de l’estació, exposats a les baixes temperatures pròpies de l’hivern a la capital del Segrià.