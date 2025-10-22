Una discussió de parella posa al descobert una plantació de marihuana a Lleida

La Fiscalia demana 5 anys i mig de presó i una multa de 17.000 euros per a un veí de Lleida acusat de tràfic de drogues i tinença il·lícita d’armes, després que la Guàrdia Urbana descobrís al seu domicili un autèntic narcopis amb plantació interior. Els fets es remunten al novembre del 2021, quan els agents van acudir al seu habitatge alertats per una presumpta discussió de parella i, en escorcollar-lo, van trobar-hi una important quantitat de droga i material per al cultiu.
A l’interior del pis, la policia va localitzar 18 grams de cocaïna —repartits en vuit embolcalls amb 5,9 grams i un altre amb 11,98 grams—, amb un valor al mercat il·lícit proper als 1.650 euros, i una plantació de marihuana amb 151 plantes en diferents fases de creixement. També s’hi van trobar 630 grams de cabdells en procés d’assecatge, valorats en uns 4.100 euros.
L’habitatge estava completament equipat amb ventiladors, extractors, aires condicionats, làmpades i altres aparells destinats al cultiu interior. A més, els agents hi van trobar una arma de foc sense llicència i, dins el vehicle del processat, una balança de precisió i dos telèfons mòbils, presumptament utilitzats per a la venda de substàncies.
Per tot plegat, la Fiscalia acusa l’home d’un delicte contra la salut pública, pel qual sol·licita 4 anys de presó, i d’un delicte de tinença il·lícita d’armes, amb una petició d’1 any i mig addicional. El judici se celebrarà el 29 d’octubre a l’Audiència de Lleida.