La carnisseria Paris de Balaguer triomfa als Premis Nacionals de Comerç com a establiment més innovador

La carnisseria Paris, de Balaguer, ha estat distingida amb el Premi Nacional al Comerç més Innovador 2024, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya en el marc dels Premis Nacionals de Comerç, lliurats aquest dimarts al Palau de la Generalitat. L’executiu català ha destacat la trajectòria del negoci, fundat el 1983, que s’ha convertit en “un símbol d’excel·lència, innovació i compromís amb el comerç local i l’ofici carnisser”.
Amb més de quaranta anys d’història, la carnisseria Paris ha sabut modernitzar-se sense perdre l’essència artesana. El jurat ha valorat especialment la creació d’una àmplia gamma de productes exclusius que combinen sabor, sostenibilitat i una presentació visual atractiva, consolidant-se com una referència gastronòmica a la Noguera.
El Premi Nacional de Comerç 2024 ha recaigut en el Forn de Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages, amb més de 90 anys de trajectòria, per la seva gran capacitat d’adaptació i l’aposta per la innovació tecnològica, que permet connectar en temps real els seus 30 punts de venda. D’altra banda, el Premi al Comerç més Sostenible ha estat per a Integra-Taller de Paper, d’Olot, una botiga que promou la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió mitjançant la venda de productes elaborats amb paper reciclat i materials ecològics.
A més, l’Ajuntament de Tarragona ha rebut el Premi a la Iniciativa Col·lectiva pel projecte “Tarragona Espai Comerç”, un espai d’acompanyament digital, formació i exposició per al comerç local, situat al Mercat Central.
Durant l’acte, també s’han lliurat 24 Premis als Establiments Comercials Centenaris, entre els quals hi ha negocis amb més de 150 anys d’història com la Fleca-Pastisseria Nèctar (Cassà de la Selva) o el Mercat de Santa Caterina (Barcelona), i dos establiments que han superat els 200 anys: Can Xarina, de Collsuspina, i la Joieria Can Nogué, de Vic.
Els Premis Nacionals de Comerç, impulsats pel Departament d’Empresa i Treball a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), reconeixen la trajectòria, innovació i sostenibilitat dels establiments que contribueixen al prestigi del comerç català.