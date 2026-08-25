Veïns de la Sentiu de Sió reclamen una consulta sobre la futura planta de biogàs

La comissió promotora ha registrat aquest dimarts la petició formal perquè els habitants del municipi puguin pronunciar-se sobre el projecte i reclama que el procés s’acceleri abans que l’empresa obtingui la llicència d’obres.
Veïns de la Sentiu de Sió (Noguera) han fet un pas endavant per intentar que el municipi se sotmeti a una consulta popular sobre el projecte de construcció d’una gran planta de biogàs. La comissió promotora ha presentat aquest dimarts la sol·licitud davant l’Ajuntament amb l’objectiu que els ciutadans puguin expressar la seva opinió sobre una instal·lació que ha generat oposició entre una part del veïnat i també inquietud en municipis de l’entorn.
Els promotors de la consulta consideren que fins ara ha faltat informació pública sobre el projecte. Critiquen que, des que se’n va conèixer l’existència, l’Ajuntament no s’ha posicionat ni ha organitzat cap sessió informativa per explicar als habitants les característiques i les possibles conseqüències de la instal·lació.
Per aquest motiu, la comissió vol que siguin els propis veïns els que es pronunciïn i reclama que el consistori tingui en compte el resultat de la votació. Els impulsors també demanen que la consulta es tramiti amb la màxima rapidesa possible i que es faci abans de l’atorgament de qualsevol llicència d’obres.
Un procés que pot allargar-se mesos
La iniciativa s’empara en la Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries. Ara l’Ajuntament disposa de tres mesos per decidir si admet a tràmit la petició i valida el full destinat a recollir les signatures necessàries.
En cas que doni llum verda al procés, els promotors disposaran de dos mesos per reunir els suports. La normativa estableix que han d’obtenir les signatures del 15% de les persones cridades a participar en la consulta.
Un cop recollides, el consistori tindrà dos mesos per validar-les. Si es compleixen els requisits, haurà de convocar la consulta en un termini màxim de 90 dies.
Un projecte de gran dimensió
La consulta planteja el debat sobre un projecte impulsat per la Sentiu Bioenergy SL, empresa propietat del fons d’inversió Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La companyia manté la previsió de començar durant aquest 2026 la construcció de la planta.
La instal·lació està dissenyada per processar aproximadament 500.000 tones de matèria orgànica cada any i produir-ne biometà. D’acord amb les dades facilitades per l’empresa, aquesta capacitat la situaria com la planta de biogàs més gran d’Espanya i del sud d’Europa.
El projecte contempla l’ús de dejeccions ramaderes, però també el tractament de restes procedents d’escorxadors i d’altres residus orgànics industrials no perillosos generats per empreses de l’entorn.