Tallen una carretera a Bellcaire d'Urgell contra la planta de biometà de la Sentiu de Sió

Prop d'un centenar de persones ha tallat aquest diumenge la carretera C-53 al Pedrís de Bellcaire d'Urgell (Noguera) per protestar contra el permís concedit a una refineria de biometà a la Sentiu de Sió. Segons la plataforma Pobles Vius, en els darrers mesos, portaveus de l’empresa La Sentiu Bioenergy SL, integrada en el fons d’inversió danès CIP, han reiterat la seva intenció d’iniciar les obres de la macrorefineria de biometà durant el primer semestre de 2026. Tanmateix, segons denuncien, el projecte encara no disposa dels permisos d’obres dels dos ajuntaments afectats: la Sentiu de Sió i Bellcaire d’Urgell.
Davant d’aquesta situació, Pobles Vius, juntament amb l’Assemblea Pagesa de Catalunya, IPCENA, EGRELL, diversos ajuntaments i propietaris veïns, han presentat contenciosos administratius contra les autoritzacions ambientals i urbanístiques, i portaran el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya davant la justícia.
Pobles Vius ha fet una crida als consistoris perquè no concedeixin cap permís a aquesta infraestructura, que consideren sobredimensionada, especulativa i insostenible, fins que no es resolgui la via judicial.
Pobles Vius ha confirmat que aquesta setmana ha recorregut la pròrroga que el Departament d'Agricultura i Ramaderia ha concedit a l’empresa per la subvenció de 4,5 milions d’euros que té concedida. Aquest abril l’empresa havia d’haver justificat l’execució de l’obra per poder-la cobrar. Per la Plataforma Pobles Vius, que no s’hagin pogut ni tan sols iniciar les obres és un símptoma de la situació d’encallament del projecte davant l’oposició de propietaris, veïns, ajuntaments i ciutadania.
Bellcaire ha renovat la suspensió de llicències en el ple municipal d’aquesta setmana
El nou alcalde de Bellcaire, Llorenç Llop, ha participat en el tall de la carretera i ha confirmat que aquesta setmana l’ajuntament ha renovat per un any més la suspensió de llicències de la connexió de l’empresa a la xarxa de gas que passa pel seu municipi. També ha confirmat que l’ajuntament no serà favorable a facilitar les obres en el camí d’accés a la central, en el tram que pertany al terme de Bellcaire. Cal recordar que les obres d'aquest camí són vitals perquè han d’acollir el gasoducte de connexió entre l’empresa i la canonada de la xarxa de principal de Naturgy.
El desembre passat l'empresa va assegurar tenir més 350 grangers adherits de les comarques de la Noguera, Urgell i Pla d'Urgell i que més del 80% de les granges estan dins d'un radi de 15 quilòmetres de la futura planta. El grup destaca que utilitzaran que per construir la planta es farà servir tecnologia puntera que inclou, entre altres, un sistema de tractament d'aire i desodoració que "evitarà qualsevol emissió d'olors fora de les instal·lacions". També afirmen que els residus de granges es transportaran en camions cisterna segellats per eliminar "qualsevol risc de derrames o olors durant el transport".