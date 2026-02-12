Vent fort i res més: les ratxes a Ponent arriben als 80km/h

El temporal de vent d'aquest dijous a les comarques de Ponent s'ha passat amb unes ratxes de vent que han arribat i superat els 60km/h en alguns municipis. No obstant, la majoria de pobles i ciutats de la plana han registrat unes ràfegues habituals en una jornada de fort vent i lluny de les màximes registrades en altres zones del país.
Capitals com les Borges Blanques, Lleida o Cervera han registrat ratxes al voltant dels 60 km/h en el moment àlgid del temporal, una xifra que ha quedat lleugerament per sota en altres capitals com Balaguer, Tàrrega o Mollerussa. La màxima s'ha registrat a Alguaire, al Segrìà, amb ratxes que han arribat al 83,5 km/h. A Lleida, el vent ha arribat als 64,8 km/h durant el matí i la Paeria limita temporalment l'accés a parcs com els dels Camps Elisis i també ha suspès el mercat setmanal del Camp d'Esports. En general, als carrers es veu menys trànsit i vianants respecte de l'habitual. Entre la mitjanit i les 10 h, Bombers ha atès 6 avisos relacionats amb les ventades a la demarcació.
Tot i això, a cotes altes del Pirineu s’han assolit velocitats molt superiors, com a Espot, amb 138,6 km/h, o al Lac Redon, amb 99,7 km/h. També destaca el registre de 96,5 km/h a Montsec d’Ares. A les Terres de l’Ebre el vent ha bufat amb especial intensitat, amb una punta de 99,7 km/h al Perelló (Baix Ebre) i de 82,1 km/h a Mas de Barberà (Montsià). Municipis com Horta de Sant Joan, Tivissa o Benissanet han superat els 60 km/h.
Entre la mitjanit i les vuit del matí, el vent ha superat els 100 km/h en diversos punts de Catalunya, segons dades del Meteocat. Destaquen els 167 km/h de Puig Sesolles, al Montseny; els 114 km/h a Molló (Ripollès); els 105,1 km/h al Port de Barcelona; els 104,4 km/h a Mataró, i els 103 km/h a Font-rubí. En total, una trentena d’estacions meteorològiques han superat els 80 km/h, amb especial incidència a la costa central, la de Tarragona i la de l’Ebre, on han bufat amb força els vents de Gregal i de Ponent.