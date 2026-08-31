Cinc ferits, tres d’ells crítics, en bolcar un vehicle a Ribera d’Urgellet

Cinc persones han resultat ferides, tres de les quals en estat crític, després que un vehicle sortís de la via i acabés bolcant uns 10 metres en un camí rural de Bor de Poblador, al terme municipal de Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell.
L’accident s’ha produït en una zona propera al riu Segre, paral·lela a la carretera C-14 i a l’altura del Pla de Sant Tirs. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 17.51 hores i han mobilitzat un ampli dispositiu per atendre els ocupants del vehicle.
El SEM ha desplaçat tres ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats, mentre que els Bombers de la Generalitat han activat cinc dotacions terrestres i un helicòpter. Els cinc afectats han estat atesos inicialment al mateix lloc de l’accident abans de ser traslladats a diferents centres hospitalaris.
Tres ferits en estat crític
En el moment del tancament de l’edició, tres persones es trobaven en estat crític, una de les quals havia estat traslladada al Parc Taulí, una altra a l’Hospital Arnau de Vilanova i una tercera a l’Hospital de la Seu d’Urgell.
També hi havia un ferit greu, ingressat a l’Arnau de Vilanova, i un altre en estat menys greu, traslladat a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes exactes de l’accident.