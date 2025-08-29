Detenen a Lleida un home per robar colònia i agredir un mosso fora de servei

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres passat a Lleida un home, de 39 anys, com a presumpte autor d'un robatori amb violència, atemptat contra els agents de l'autoritat i lesions lleus. Els fets van succeir quan un agent fora de servei va enxampar el sospitós emportant-se ampolles de colònia d'una botiga. Amb l'ajuda d'una dotació policial, van poder detenir el lladre i tornar els objectes sostrets a l'establiment
Els fets van ocórrer el dimecres 27 d'agost cap a les 16.30 h de la tarda quan un agent, que estava fora de servei i estava en un establiment comercial del carrer Major del municipi, va detectar que hi havia un individu entrant a la botiga en actitud vigilant. Quan va veure que els treballadors no el vigilaven, va agafar unes ampolles de perfum i va fugir de la botiga. En veure-ho, l'agent va sortir darrere seu i el va enxampar.
Tot i que immediatament es va identificar com a policia, van iniciar un estira-i-arronsa en què el lladre va acabar agredint el mosso, segons ha explicat la policia. Finalment, amb l'ajuda d'una dotació policial, la policia va poder detenir el lladre i retornar els objectes sostrets a l'establiment. El detingut, amb antecedents, va passar aquest dimecres a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.