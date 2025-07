Mor un conductor en un xoc frontal a Tremp

Un home ha mort aquest divendres al matí en un accident de trànsit a la C-1412b, al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà). El sinistre ha tingut lloc al punt quilomètric 54,4 cap a les 10:00 hores i ha consistit en un xoc frontal entre un totterreny i un turisme.

El conductor del totterreny ha perdut la vida, mentre que la conductora de l’altre vehicle ha resultat ferida en estat crític i ha estat evacuada a l’Hospital de Tremp.

Amb aquesta nova víctima, el balanç provisional d’aquest 2025 a Catalunya s’eleva a 72 morts en accidents de trànsit, segons el Servei Català de Trànsit. D’aquestes, nou s’han registrat a les carreteres de la demarcació de Lleida durant el primer semestre de l’any, tres menys que en el mateix període de 2024 . Tot i que la sinistralitat continua sent elevada, la disminució és una dada positiva dins un context general preocupant.

La comarca del Segrià és la més afectada, amb sis de les nou víctimes mortals registrades fins ara. Les vies amb més incidències han estat la C-14, l’autovia A-2 i l’AP-7, totes elles amb un gran volum de trànsit i considerades punts crítics per la sinistralitat.

Lleida continua essent una de les demarcacions amb menys morts a la carretera, especialment si es compara amb zones com Barcelona o Tarragona, on les xifres han augmentat. En el conjunt de Catalunya, durant el primer semestre s’han comptabilitzat 72 víctimes mortals.

El 45% de les víctimes corresponen a col·lectius vulnerables: 23 motoristes, 5 vianants i 3 ciclistes han perdut la vida enguany. Pel que fa a l’edat, el grup de 55 a 64 anys és el més afectat, amb 15 defuncions, seguit pels menors de 35 anys, que representen un 36,2% del total. La inexperiència i les conductes de risc continuen sent factors determinants entre els joves.

Les autoritats recorden que la velocitat inadequada, el consum d’alcohol i les distraccions al volant continuen sent les principals causes dels sinistres. Per això, insisteixen en la necessitat de mantenir la prudència, reforçar les campanyes de sensibilització i garantir una presència efectiva dels cossos policials a la xarxa viària per millorar la seguretat de tots els usuaris.