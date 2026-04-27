Reobre el Parc Esportiu de Tàrrega després que s'hagi descartat el perill de toxicitat

L'Ajuntament de Tàrrega ha reobert aquest dilluns la piscina coberta municipal i tota la zona del Parc Esportiu després de comprovar diumenge que no hi ha perill de toxicitat. Les instal·lacions es van tancar divendres després que una barreja accidental amb clor i salfumant en el tractament de l'aigua de la piscina coberta causés un núvol tòxic que va deixar 9 persones afectades, de les quals tres van ser traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Durant el cap de setmana, s'han ventilat les instal·lacions i s'ha retirat amb màxima precaució el producte químic que va provocar la reacció. De fet, els cossos de seguretat ja van aixecar diumenge al vespre les restriccions d'accés a tot el perímetre del Parc Esportiu.
Tot i que les primeres inspeccions realitzades el matí de dissabte van fer pensar el consistori en danys materials greus a la maquinària, finalment aquest diumenge s'ha comprovat que les instal·lacions poden funcionar amb normalitat. A banda de la sala de piscines també recupera l'activitat el gimnàs. Tanmateix, la sauna i el bany turc continuaran clausurats per problemes en el seu funcionament.
La reobertura del Parc Esportiu també permet que torni l'activitat al pavelló municipal, els dos camps de futbol i l'àrea d'aparcament, espais que han quedat tancats al públic durant tot aquest cap de setmana.
L'alcaldessa Rosa Maria Perelló i el regidor d'Esports, Raül Arenas, han fet un seguiment constant de l'evolució dels fets i han estat en contacte permanent amb Bombers, Mossos, Policia Local i personal tècnic de la piscina. Així mateix, també han pogut contactar amb les 9 persones que van resultar ferides i que ja han estat donades d'alta durant el divendres i el dissabte.
L'episodi de contaminació química a la piscina es va detectar divendres passat a les 10.50 h. Tot seguit, es van evacuar preventivament la seixantena de persones, entre usuaris i treballadors de les instal·lacions. Els primers indicis ja van apuntar a una barreja accidental de clor amb un àcid durant el tractament de l'aigua, que va causar una reacció química i l'alliberament de gasos tòxics.