Un dels ferits en l’accident d’autocar a Lleida és a l’UCI en estat crític

Una de les sis persones que continuen ingressades a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l’accident d’un autobús continua a la Unitat de Cures Intensives (UCI) en estat crític, tot i que presenta una evolució favorable. Així ho ha informat aquest dilluns al matí el Departament de Salut.\r\n\r\nL’accident es va produir dimecres passat, 1 de juliol, a la rambla de Ferran de Lleida, i va provocar un total de 44 persones ferides. D’aquestes, 21 van haver de ser ingressades a l’Hospital Arnau de Vilanova.\r\n\r\nEn l’últim balanç facilitat divendres, el Departament de Salut ja avançava que estava previst traslladar a planta un dels tres pacients que es trobaven a l’UCI després del sinistre. També indicava que les sis persones que continuaven hospitalitzades evolucionaven de manera estable.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nUn dels ferits en l’accident d’autobús de Lleida perd una cama Àlvar Llobet i Sotelo\r\n\r\n\r\n \r\n