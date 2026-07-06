06 de juliol de 2026

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Un dels ferits en l’accident d’autocar a Lleida és a l’UCI en estat crític

Successos

El seu estat evoluciona favorablement

  • Imatge de l’autocar sinistrat -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de juliol de 2026 a les 12:10
Actualitzat el 06 de juliol de 2026 a les 12:12

Una de les sis persones que continuen ingressades a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l’accident d’un autobús continua a la Unitat de Cures Intensives (UCI) en estat crític, tot i que presenta una evolució favorable. Així ho ha informat aquest dilluns al matí el Departament de Salut.

L’accident es va produir dimecres passat, 1 de juliol, a la rambla de Ferran de Lleida, i va provocar un total de 44 persones ferides. D’aquestes, 21 van haver de ser ingressades a l’Hospital Arnau de Vilanova.

En l’últim balanç facilitat divendres, el Departament de Salut ja avançava que estava previst traslladar a planta un dels tres pacients que es trobaven a l’UCI després del sinistre. També indicava que les sis persones que continuaven hospitalitzades evolucionaven de manera estable.

 

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