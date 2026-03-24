Un jurat popular jutjarà el presumpte assassí d'un taxista a Lleida el 2022

L’Audiència de Lleida ja té data per a un dels judicis més esperats: el novembre vinent, un jurat popular decidirà el destí del jove acusat de matar un taxista a la Bordeta l'abril del 2022. El processat s’enfronta a una petició de fins a 23 anys de presó per un crim marcat per la "traïdoria i l'acarnissament".
L’escena, digna d’un guió de novel·la negra, es va resoldre gràcies a la perícia de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos. Després de rebre prop de trenta ganivetades inesperades, la víctima va morir a l'hospital, però va deixar una pista clau: l'arma del crim en un contenidor proper. El ganivet, d'ús professional i amb restes d'ADN, pertanyia a una empresa càrnia on l'acusat havia treballat.
Com que el sospitós no tenia antecedents, els agents van haver de jugar la carta de la paciència. El van seguir discretament fins que una llauna de beguda llançada a la brossa i una escopinada a la vorera van delatar el seu perfil genètic. L’ADN coincidia amb el de l'arma i les restes del taxi. A més, la geolocalització del seu mòbil el situa a l'inici del trajecte, just abans de desconnectar el terminal per intentar esborrar el seu rastre.
El judici arrencarà el 6 de novembre amb la tria dels nou membres del jurat. Durant una setmana, passaran per la sala agents, testimonis i els amos de l’escorxador d’on van desaparèixer els ganivets, en un intent de tancar un cercle de justícia per a la família de la víctima, que reclama gairebé mig milió d'euros d'indemnització.